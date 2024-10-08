В России продали рекордное количество автомобилей

В России с 30 сентября по 6 октября 2024 года было продано 56 тыс. новых автомобилей, что является рекордным показателем начиная с 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что за одну неделю продажи автотранспортных средств в России увеличились на 19,2%. И это коснулось всех сегментов рынка. Так, реализация легковых машин увеличилась на 18,6%, до 49,4 тыс. шт.; легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 27,8%, до 3 тыс. шт.; грузовиков – на 19,4%, до 3,3 тыс. шт.; автобусов – на 43,3%, до 321 шт.

До этого стало известно, что в России четыре автобренда подняли цены на свои авто.

К примеру, у Geely повысились в цене шесть моделей. Среди них: Atlas Pro, Okavango, Monjaro, Emgrand, Preface и Atlas. В зависимости от модели автомобили подорожали от 38 тыс. до 64 тыс. рублей.

Также кроссоверы белорусского бренда Belgee — X50 и X70 — повысились в цене на 38 тыс. рублей.

У компании Chery изменились цены на четыре модели (кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max и седан Arrizo 8). Они подорожали на 10-50 тыс. рублей (плюс 0,2 — 1,8%).

А вот у Jetour кроссовер T2 повысился в цене на 200-250 тыс. рублей.