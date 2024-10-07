Босс BMW предрек торговую войну между Евросоюзом и Китаем. Гендиректор баварского концерна Оливер Зипсе эмоционально прокомментировал итоги пятничного заседания Еврокомиссии. На повестке стоял вопрос введения таможенных ограничений на китайские электрокары, и большинство стран проголосовали за ужесточение пошлин. BMW считает это фатальным сигналом для европейского автопрома, поскольку законопроект может стать катализатором торговой войны.

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Оливер Зипсе подчеркнул, что в Евросоюзу и Китаю нужно урегулировать ситуацию, чтобы предотвратить торговый конфликт, от которого никто не выиграет. Босс BMW надеется, что позиция руководства Германии увеличивает шансы на продолжение переговоров. Пока немцы в меньшинстве: Германия голосовала против антикитайских пошлин вместе с четырьмя другими странами, а за ограничения выступили десять стран, в том числе Франция, Италия и Польша.

Разлад очевиден, ведь Германия заинтересована в продолжении сотрудничества с Китаем, а её автопроизводители развивают совместные предприятия в КНР. В свою очередь автогиганты из Франции и Италии в Поднебесной продают немного и опасаются, что наплыв дешёвых электрокаров убьёт их бизнес в Европе. В случае введения антикитайских пошлин ответ Пекина может затронуть другие товары: китайские власти уже начали проверки импорта алкоголя, молочных продуктов и свинины из Евросоюза.

Если антикитайские пошлины всё-таки одобрят, под ударом могут быть французские производители коньяка, испанские поставщики мяса и немецкие промышленники, экспортирующие в Китай люксовые автомобили. Пекин открыто грозит ответными мерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что ситуация развивается так, будто Евросоюз хочет экономической холодной войны с Китаем.