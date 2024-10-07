Ожидаемый в России кроссовер Jetour T1: все фото и характеристики. В китайских соцсетях марки появились официальные фотографии модели, которая выйдет на внутренний рынок в четвёртом квартале, а россиянам обещана в 2025 году. Дилеры Jetour сообщили журналистам, что ожидаемая стартовая цена составит 110 тысяч юаней (15,7 тысячи долларов), то есть кроссовер T1 окажется почти на 40 процентов дешевле уже знакомого в России T2.

Jetour T1 — это 4,7-метровый кроссовер для любителей активного отдыха, который отличается неплохой геометрической проходимостью (углы въезда/съезда равны 27/25 градусам) и способен буксировать 1,6-тонный прицеп. По салону «единичка» повторит «двойку»: разница из области нюансов и отделочных материалов. Также под тачскрином появится блок «горячих» аналоговых клавиш.

© Jetour

В Китае продажи начнутся с подключаемого гибрида с запасом хода до 1400 километров. У такого кроссовера будет 1,5-литровый турбомотор (154 силы, 220 Нм) в связке с электродвигателем и литий-железо-фосфатной батареей CATL ёмкостью 26,7 киловатт-часа. Ожидается, что без активации ДВС такой Jetour T1 проедет до 117 километров, а в смешанном цикле CLTC расход топлива не превысит 1,08 литра на 100 километров.

© Jetour

Впрочем, самыми доступными модификациями окажутся традиционные — с турбомотором 1.5 в тандеме с 7-ступенчатым «роботом» и турбомотором 2.0 в связке с 8-ступенчатым автоматом. Их же ждут и в России. За счёт чего Jetour планирует значительно снизить цену «единички» относительно «двойки» не ясно, ведь по габаритам кроссоверы близки.

В России пересмотрят тариф на техосмотр

В Китае марка Jetour на подъёме: в сентябре 2024-го реализовано 60,2 тысячи машин, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В России бренд тоже успешен: за счёт эффекта низкой базы по итогам первого осеннего месяца продажи увеличились на 145 процентов, и Jetour вошёл в ТОП10 нашего авторынка с результатом 3,9 тысячи машин. Впереди только Lada, Haval, Geely, Chery, Changan и Omoda.