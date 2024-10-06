КамАЗ показал лимитированную версию флагманского грузовика К5. Пресс-служба администрации города Набережные Челны запечатлела особый автомобиль на выставке, приуроченной ко Дню машиностроителя. Никаких пояснений нет: КамАЗ-54901 стоял в линейке продукции сервисного центра КОРИБ, который специализируется на капитальном ремонте и доработках челнинских грузовиков. Однако на табличке указано, что тягач новый и относится к лимитированной серии.

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Внешне «лимитка» отличается от обычного КамАЗ-54901 только надписями на дверях и лобовом стекле, заводским антихромом и необычным серо-зелёным цветом. Вероятно, в Набережных Челнах решили символически отметить юбилей: в декабре заводу КамАЗ исполняется 55 лет. Возможно, спецверсия отличится расширенным оснащением.

Вероятно, маркетологи КамАЗа решились на спецверсию, взяв на вооружение опыт соседнего МАЗа. В этом году белорусский завод отмечал 80-летие, и в честь этого события у тягача МАЗ-5440 появилась топовая модификация с ограниченным тиражом 80 экземпляров. Такой автомобиль в России оценили в 8,5 миллиона рублей. Цены на КамАЗ-54901 стартуют с 7,5 миллиона рублей, если согласиться на тягач 2023 года выпуска.

В июне КамАЗ показал полную линейку «антисанкционных» грузовиков семейства К5. В четвёртом квартале на конвейер встанут шасси с колёсной формулой 8х8, полноприводный самосвал 6х6 и тягач 6х6, а также трёхосный тягач с упрощенной кабиной К5 и подъёмной задней осью. О планах на будущий год наверняка объявят 13 декабря в ходе юбилея завода.