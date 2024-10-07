В Москве продают Mercedes W140 Pullman из Гаража особого назначения

На сайте бесплатных объявлений появился пуленепробиваемый удлинённый «шестисотый». Речь идёт о Mercedes-Benz C-Class W140, списанном из подразделения Федеральной службы охраны. Продавец утверждает, что автомобиль сделан по спецзаказу, защищён по баллистическому классу B5 и полностью обслужен, а на одометре с 1993 года всего 99 тысяч километров.

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В начале 1990-х компания Mercedes-Benz не бронировала машины сама: этим занималось ателье Binz. Однако эта машина скорее всего создана мастерской Trasco, так как класс баллистической защиты ниже. Первым собственником и заказчиком автомобиля была российская спецслужба, затем стретч списали в частные руки, и сейчас W140 продает частник.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

За хорошо сохранившийся оригинальный двухцветный бронированный автомобиль хотят выручить 24,5 миллиона рублей. По сравнению с обычным седаном габаритная длина увеличена на полметра за счёт вставки с перегородкой. Салон рассчитан на четверых и по меркам начала 1990-х роскошен: есть телевизор, раздельный климат-контроль, электрорегулировки, выдвижные подстаканники и многое другое.

Цена лимузина велика, ведь год назад аналогичный бронированный «шестисотый» из Гаража особого назначения с похожим пробегом продавали за шесть миллионов рублей. Выходит, что принадлежность к серии Pullman увеличило цену вчетверо. Два года назад бывший W140 первого президента Казахстана и вовсе продали в эквивалент четырех миллионов рублей.