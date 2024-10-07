Африканская полиция получила большую партию Volkswagen Golf GTI. В городе Дурбан силовые структуры закупили необычный спецтранспорт. Южноафриканским полицейским вручили новые хот-хэтчи, причём не несколько машин для пресечения уличных гонок, а сразу полсотни! В соцсетях ведомство обвинили в нецелевом расходовании денежных средств и предположили, что Volkswagen Golf GTI будут разбиты в инцидентах. Пресс-службе полиции пришлось объясняться.

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Во-первых, водителей Volkswagen Golf GTI пообещали отправить на курсы повышения квалификации. Таким образом хот-хэтчи надеются сохранить в боеспособном состоянии как можно дольше. Во-вторых, руководство будет следить за надлежащим поведением офицеров и самостоятельно, и используя обратную связь других участников дорожного движения.

© Полиция города Дурбан

Интересно, что ранее в этом году другая южноафриканская спецслужба (Hawks — Управление по расследованию особо важных преступлений) тоже закупила Volkswagen Golf GTI. Тогда на балансе появилось 22 хот-хэтча. В обоих случаях речь идёт о дорестайлинговых «восьмых» Golf GTI с 245-сильным турбомотором и «роботом». Каждый автомобиль обошёлся бюджету примерно в 50 тысяч долларов с учётом оборудования.

Любопытно, что летом местные мастера выпустили бронированную версию Volkswagen Golf GTI, то есть в Южной Африке хот-хэтчи пользуются спросом и у частных клиентов. Пуленепробиваемый вариант способен защитить от обстрела из автомата Калашникова, а снаряжённая масса увеличивается на 340 килограммов.