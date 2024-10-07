Mercedes-Benz 300 SL Roadster в ужасном состоянии продают за один миллион долларов

Ожидается, что Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957 года, отчаянно нуждающийся в тщательной реставрации, будет продан на аукционе 26 октября за сумму от 800 000 до 1 миллиона долларов. Редкий автомобиль является частью коллекции Руди Кляйна, которая продается на аукционе RM Sotheby\'s.

© Carakoom

Кляйн эмигрировал из Германии в США и заработал состояние, разбирая и продавая европейские классические автомобили. Он собрал большую личную коллекцию авто, и, несмотря на его смерть в 2001 году, его семья хранила автомобили вдали от посторонних глаз более двадцати лет. Некоторые из них находятся в ужасном состоянии, но этот 300 SL Roadster ещё можно спасти.

Это один из 554 экземпляров SL Roadster, выпущенных в 1957 модельном году. Первоначально он был окрашен в красный цвет, но оригинальная краска полностью стерлась, оставив только открытые металлические части. Автомобиль Кляйна особенно желанным делает тот факт, что это один из всего лишь 30 экземпляров, оснащенных колесами Rudge с завода. Он также имеет заднюю ось с более длинным передаточным числом 1:3.42.

RM Sotheby\'s сообщает, что автомобиль покинул завод в сентябре 1957 года и был доставлен своему первоначальному владельцу в Китцингене, Германия. Другие подробности об истории его владения практически неизвестны, но он сохранил оригинальные двигатель, кузов и элементы шасси. Коробка передач, похоже, была заменена, а одометр показывает 17 873 км.

Восстановление автомобиля будет недешевым, но определенно возможно. Кузов выглядит не так уж и плохо, а салон сохранил все свои оригинальные детали, но также отчаянно нуждается в некотором уходе. Большая часть салона обтянута красной кожей, но она сильно испортилась за десятилетия, и необходим комплект новых или полностью переделанных сидений.