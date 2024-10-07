На границе России и Грузии возобновлено движение транспорта

Ограничения на движение транспорта через пункт Верхний Ларс на границе с Грузией сняты. Об этом сообщает в Telegram-канале Минтранс РФ.

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«Росгранстрой сообщает о завершении работ по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги между российским автомобильным пунктом пропуска Верхний Ларс и грузинским Казбеги», — говорится в посте.

В ведомстве отметили, что пропуск через границу проходит штатно.

В августе движение через пограничный переход «Верхний Ларс» в Грузию тоже временно приостанавливалось из-за ремонта дороги. Тогда же со стороны Грузии функционировали не все полосы движения. В связи с этим было принято решение ограничить въезд в Северную Осетию для большегрузов, чтобы избежать скопления транспортных средств на дорогах республики.