Клиентов Mercedes-AMG пересадят с V8 на электротягу

Босс Mercedes-AMG Шибе: клиенты не заметят замены V8 на электротягу. В беседе с британским журналом Autocar гендиректор спецподразделения немецкой марки раскрыл подробности о будущих «заряженных» моделях. Господин Шибе не сомневается: в конечном итоге все Mercedes-AMG перейдут на электротягу. Новые технологии продемонстрируют на примере флагманского гиперкара, который станет своеобразным преемником неудачного SLS EV.

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В Mercedes-AMG вынашивают идею революционного электрического суперкара в ретростиле, который станет ореолом бренда. Этот автомобиль будет конкурировать с Alfa Romeo 33 и серийным воплощением концепта Porsche Mission X. Новинке прочат 800-вольтовую электросистему, новые цилиндрические литий-ионные батареи с кремниевыми анодами и электромоторы Yasa с очень высокой эффективностью.

Михаэль Шибе считает моторы Yasa с осевым магнитным потоком полноценной альтернативой AMG V8. Топ-менеджер заявил, что клиенты «пришли к бренду не из-за V8 и не потому, что им просто нужен большой двигатель». Руководитель Mercedes-AMG дал понять, что покупатели платят за технологии, поэтому, когда придёт время, они будут готовы отказаться от V8 в пользу электротяги.

Производство электродвигателей AMG с осевым магнитным потоком начнётся в 2025 году. От философии «один человек — один двигатель» в Аффальтербахе не откажутся: Шибе заверил, что «это часть нашей ДНК и не просто маркетинговый ход». Ожидается, что электродвигатель AMG будет весить 24 килограмма и развивать до 500 лошадиных сил и 800 Нм.