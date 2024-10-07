С 1 марта 2025 года наличие ОСАГО у водителей будут проверять по камерам

С 1 марта 2025 года в России стартует эксперимент с проверкой полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Решение об этом было принято в ходе совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова.

Продлится эксперимент год.

"Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через "Госуслуги" - пока без штрафа", - пишут "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.

Как уточнил гендиректор "Национальной страховой информационной системы" (НСИС) Николай Галушин, механизм определения водителей, которые ездят без полиса ОСАГО, уже разработан.

Так, дорожные камеры будут фиксировать весь поток автомобилей. Потом информационная система ГАИ вступает во взаимодействие с системой страхования, и начинает сравнивать номера машин на фото с базой данных по ОСАГО.

"Если полис найден, то фотография удаляется. При отсутствии договора система отправляет повторный запрос на следующий день, чтобы исключить возможную ошибку из-за более поздней загрузки полиса в систему", - объяснил Галушин.

В случае, если полис ОСАГО все-таки не обнаруживается, водителю через "Госуслуги" будет направлено предупреждение.

Гендиректор НСИС подчеркнул, что штрафовать нарушителей будут только после того, как эксперимент завершится.

Ранее сообщалось, что за отсутствие полиса ОСАГО штрафы могут вырасти в разы. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Согласно инициативе, в первый раз водитель без полиса отделается штрафом в 800 рублей, но за повторное нарушение он уже заплатит от трех до пяти тысяч.