Продажи внедорожников в России выросли на 66%

В России резко выросли продажи внедорожников и кроссоверов. Как пишут «Известия», с января по сентябрь 2024 года россияне приобрели 782 тысячи новых внедорожников — на 11 процентов больше, чем за весь прошлый год. По сравнению с первыми девятью месяцами 2023-го покупать такие машины стали чаще на 66 процентов, а в сравнении с 2022 годом — на 69 процентов.

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На сегодняшний день сегмент занимает около 70 процентов рынка новых автомобилей России. При этом еще пару лет назад на него приходилось не более 50 процентов продаж.

Драйвером продаж в сегменте являются компактные и среднеразмерные китайские кроссоверы, но растет спрос и на классические рамные внедорожники — традиционно нишевый продукт. Эксперты объясняют это универсальностью таких машин, сложными дорогами и климатическими условиями России, а также развитием внутреннего туризма.

Кроме того, играет роль фактор имиджа: крупный внедорожник воспринимается как своего рода символ статуса.

Что касается китайских кроссоверов, то в сентябре они заняли все места в пятерке самых продаваемых в своей категории. Лидерство удержал Haval Jolion — самая доступная модель марки, которую собирают под Тулой. Второе место занял Chery Tiggo 7 Pro Max, третье — Tiggo 4 Pro. На четвертую строчку поднялся Geely Monjaro, вытеснив Lada Niva Travel, а пятая досталась Changan CS55 Plus.