Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам

Наличие полиса ОСАГО у водителей начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года.

Как пишут «Известия», автомобилистам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги».

Отмечается, что такой эксперимент проведут на протяжении года, чтобы проверить работу системы, а также для подготовки граждан к данной мере.

По информации газеты, если жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а число водителей без полиса начнёт уменьшаться, то срок эксперимента могут сократить.

«Затем система заработает в полноценном формате, и нарушителям станут приходить штрафы», — говорится в статье.

Ранее в Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО.

Летом президент Владимир Путин подписал закон, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспорта.