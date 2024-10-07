КамАЗ прокомментировал грядущий дефицит тягачей в России. Руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев ответил на статью газеты «Известия» о риске нехватки фур. На КамАЗе считают, что о дефиците магистральных тягачей и автопоездов говорить не приходится: этот сегмент рынка растёт несмотря на падение спроса на тяжелые грузовики в целом. В России сформирован пятимесячный запас тягачей: речь идёт о затоваривании складов.

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На КамАЗе объяснили, что текущая ситуация на российском рынке приведёт скорее к ценовому демпингу, а сообщения о дефиците безосновательны. «Говорить о дефиците имеет смысл только в том случае, если имеются намерения выбить себе дополнительные льготы», — заключили в пресс-службе автогиганта по запросу БИЗНЕС Online.

Не совпали у спикеров ни оценки производственных мощностей, ни объёмы рынка: эксперты «Известий» оценили потребности российских покупателей в 50 тысяч тягачей в год, а производственные мощности российских заводов в 20 тысяч единиц в год. КамАЗ утверждает, что в 2024 году ёмкость рынка составит 60 тысяч магистральных грузовиков, а в Союзном государстве в ближайшие годы выйдут к объёмам 40 тысяч единиц в год.

Впрочем, на КамАЗе признали, что в настоящий момент только наращивают производство после вынужденного ресорсинга: в 2024 году объёмы производства тягачей К5 выросли втрое. Сейчас цены на КамАЗ-54901 стартуют с 7,5 миллиона рублей, и нехватки предложений дилеров действительно не наблюдается. Впрочем, утильсбор подняли на прошлой неделе, и рынок пока не успел отреагировать.