В Европе стартовали продажи утилитарной версии VW ID.Buzz на «штамповках»

Электровэн VW ID.Buzz: базовая версия с черными бамперами и «штампами». В Европе стартовали продажи утилитарной версии пассажирского минивэна на электротяге. Volkswagen снизил цену на 7,5 процента или 4102 евро, но базовый ID.Buzz всё равно дорог: от 49 998 евро! Выглядит такой однообъёмник специфически: стальные диски с пластиковыми колпаками, неокрашенные бамперы, тканевые сиденья и бесхитростный белый цвет.

© Motor.ru

Дизайнеры Volkswagen малой кровью добавили ID.Buzz лоска: даже в базе есть чёрные стойки, которые создают эффект «парящей» крыши и наклейки на боковинах над порогом. Также не стали упрощать светотехнику и медиасистему: фары и фонари светодиодные, остался 12,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса и цифровая «приборка».

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Выбирать технику не приходится: только задний привод (170 сил) и батарея на 59 киловатт-часов. Такой минивэн разменивает 100 км/ч за 10,7 секунды и способен проехать без подзарядки 329 километров (WLTC). По традиции, Volkswagen предлагает много опций, но они не дешёвые: краска металлик стоит 1035 евро, 19-дюймовые литые диски — 2500 евро.

Расширение гаммы Volkswagen ID.Buzz похвально, но пока электромобиль всё равно гораздо дороже топливных минивэнов. За 53 тысячи евро в Германии можно приобрести новый Multivan T7, который будет гораздо лучше оснащён. Однако автопроизводители вынуждены расширять линейку электрокаров из-за внедрения целевых показателей выбросов в среднем по модельному ряду.