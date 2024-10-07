Эксперт объяснил, почему нельзя начинать движение сразу после запуска мотора

Как рассказал "Российской газете" директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Tank" Игорь Боярский, запуск мотора автомобиля и немедленное движение после этого нежелательно по нескольким причинам.

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"Во-первых, после запуска двигателя масло может еще не успеть равномерно распределиться по всем компонентам, а это в свою очередь влияет на быстрый износ деталей.

Во-вторых, современные автомобили имеют множество электронных систем и датчиков, которые также нуждаются в определённом времени для полноценного запуска. Например, системы впрыска топлива и зажигания могут некорректно работать сразу после старта.

Кроме того, при старте двигатель может работать на высоких оборотах, и резкое движение может создать дополнительную нагрузку на силовой агрегат и трансмиссию, что также может привести к преждевременному износу.

Также стоит отметить, что запущенный двигатель на старте выделяет больше вредных веществ, так как не достиг оптимальной рабочей температуры. Долгий прогрев позволяет снизить уровень выбросов.

Плюс привычный комфорт в салоне авто тоже достигается за счет прогреву мотора. Для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для водителя и пассажиров, включая работу системы отопления и кондиционирования, необходимо дать двигателю время для прогрева", - отметил специалист.

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