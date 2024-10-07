В России пересмотрят тариф на техосмотр

В регионах России планируют проиндексировать цену техосмотра. Новые тарифы на процедуру начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщает «Коммерсант».

Как отмечается, сейчас уже насчитывается пять регионов, которые прибегли к повышению стоимости техосмотра. Еще два субъекта намерены это сделать в скором времени, пишет издание. Обновленные цены должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря.

Эксперты не исключают увеличения спроса на процедуру в связи с индексацией. Ежегодный рост тарифов предусматривает приказ Федеральной антимонопольной службы. Напомним, что техосмотр является обязательной процедурой при регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, купленных на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что с предстоящего года наличие ОСАГО у водителей будут проверять по камерам. Эксперимент будут проводить в течение года, начиная с марта 2025 года.