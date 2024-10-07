Эксперт рассказал, когда подорожают нераспроданные в России новые автомобили

До 1 октября - дня, с которого в России вырос утильсбор - у автодилеров накопились запасы новых автомобилей. Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" глава "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслав Жигалов, говорить о затоваривании дилерских складов сегодня нельзя. "Излишки", скорее всего, превышают объем на два-три месяца продаж. Таким образом, в России сейчас может быть около 400 тысяч новых автомобилей, которые еще не продали.

© Российская Газета

Как уточнил эксперт, после повышения утильсбора цены будут расти, в том числе, и на отечественные бренды. И основных изменений в прайсах можно ожидать в январе.

Вячеслав Жигалов отмечает, что дилеры внимательно наблюдают друг за другом. Оживление спроса на авторынке за последние три месяца - итог выборки ресурса будущих периодов. А рост цен принесет охлаждение покупательского спроса. Тем более, что с 1 января 2025 года утильсбор увеличится еще на 100 тысяч рублей (а для электромобилей - на 600 тысяч).

Эксперт уверен, что затоваривания складов не будет. До конца года российский авторынок будет в состоянии умеренного охлаждения. С начала года дилеры перепишут большинство прайс-листов, фактические цены, с учетом акций, увеличатся в среднем на 5-10%. И многие продавцы постараются компенсировать подорожание различными скидками.

Ранее "РГ" писала, что в России вырос спрос на автомобили с пробегом на 12,3%.