«АвтоВАЗ» начал тесты электрической LADA Aura

«АвтоВАЗ» начал тесты электрической версии LADA Aura — нового седана, созданного на базе LADA Vesta. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сейчас в партнёрстве с частными инвесторами идёт проект по созданию легкового электромобиля. По плану серийное производство этой машины стартует в середине следующего года. Интерес к новинке большой — собрано уже более 100 тыс. предзаказов, — сказал Чемезов. — „АвтоВАЗ“ также начал промышленное производство электрокара — с конца сентября начала выпускаться LADA e-Largus, идут испытания электрической версии флагманского седана LADA Aura. То есть очевидно, что двигатели внутреннего сгорания медленно, но неумолимо уходят в прошлое. Им на смену приходит транспорт на электрической тяге, который более эффективен и менее вреден для окружающей среды».

LADA Aura создана на базе седана Vesta и в базовой версии будет оснащаться 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в этом году.