КамАЗ начал продавать грузовики с новыми отечественными фарами. На сайтах бесплатных объявлений появились «Компасы» с другой оптикой. Неказистые модульные фары с круглыми элементами под пластиковой заглушкой заменили на оригинальные цельные блок-фары от российского поставщика «Стекло-Сервис». Судя по соцсетям КамАЗа, собирать грузовики с более современным дизайном стали в сентябре; десятитысячный «Компас» уже обрел новое «лицо».

Грузовики КамАЗ «Компас» собирают с конца 2021 года, но в течение почти трёх лет все модели семейства («Компас-5», «Компас-6», «Компас-9» и «Компас-12») оснащались модульными фарами типа Hella. Такая оптика удобна тем, что в случае попадания камня достаточно заменить поврежденную секцию. Однако по дизайну и функционалу к старой светотехнике были нарекания.

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Теперь КамАЗ перешёл на изделия от поставщика из города Клинцы: речь идёт о цельных светодиодных блок-фарах, которые должны быть проще в сборке и долговечнее. Первым такую оптику примерил автобус Vega, а теперь инновация дошла до «Компасов». Интересно, что бампер тоже поменялся: исчезли отдельные противотуманки. На классифайдах большая часть КамАЗов всё ещё со старыми фарами.

На официальном сайте Compass Trucks на превью в конфигураторе изображены старые грузовики, но на главной странице встречаются снимки с новым дизайном. Динамику изменения цен отследить сложно: слишком много у «Компасов» надстроек. Базовый бортовой грузовик с индексом «9» стоит 4 850 000 рублей, лёгкий «Компас-5» можно приобрести за 3 250 000 рублей.