Новый кроссовер Dacia Bigster дебютирует 9 октября

Компания Dacia опубликовала первые официальные тизеры нового кроссовера Bigster, который встанет на ступень выше Duster и станет сильным конкурентам Nissan Qashqai, Kia Sportage иже с ними.

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Автопроизводитель раскрыл дату премьеры Dacia Bigster - 9 октября, воочию серийный кроссовер представят в конце месяца на Парижском автосалоне.

Тизер не раскрывает больше того, что могли дать шпионские фото, и тем более, что мы видели на премьере концепта Bigster в начале 2021 года, который уже выглядел, как серийный автомобиль. Тем не менее, было решено "засветить" на данном этапе фонарь с Y-образным рисунком - точно такой же получил третий Dacia/Renault Duster.

Известно, что Bigster создан на платформе CMF-B, и он стал самой большой моделью, построенной на её базе. Предполагаемая длина кузова составляет 4,6 метра, однако точно известно, что 7-местной версии новинка не получит.

Ожидаемая цена на Dacia Bigster - гораздо меньше 35 тысяч евро.

Ранее "РГ" писала, когда Dacia Bigster будет запущен в производство.