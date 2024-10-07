В России выросли продажи внедорожников в 2024 году

В России реализовали 782 тыс. новых внедорожников за девять месяцев 2024 года. Это на 11% больше, чем за весь предыдущий год.

Об этом пишет газета «Известия».

«Это лучший показатель почти за 3,5 года. Россия сохраняет второе место по объёму авторынка в Европе», — прокомментировал официальный представитель бренда Oting в России Алексей Кожухов.

По его словам, сегмент внедорожников на сегодняшний день занимает около 70% отечественного рынка новых автомобилей.

По данным «Авто.ру», в текущем году доля предложений о продаже таких машин варьируется от 66 до 73%. А в агентстве «Автостат» уточнили, что в I квартале этого года было продано почти 230 тыс. новых автомобилей этого класса.

Ранее сообщалось, что за неделю с 23 по 29 сентября 2024 года в России продано почти 41,7 тыс. новых легковых автомобилей, что является рекордным показателем с 2022 года.