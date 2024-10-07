Названа вероятная стоимость нового кроссовера Jaecoo J5

Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 будет стоить как Omoda C5. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева.

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«Стоимость Jaecoo J5, вероятно, будет частично пересекаться с Omoda C5 и расположится в диапазоне от 2 до 3 млн рублей. Внутренней конкуренции быть не должно, прежде всего из-за разных типов кузова: J5 — классический кроссовер, а C5 — кросс-купе», — сказал Ковалев.

До этого стало известно, что модель Jaecoo J5 будет представлена в электрифицированной (BEV), гибридной (HEV) и ДВС-версиях. Колесная база машины составит 2620 мм, поэтому она будет принадлежать к компактному классу A0. Кроссовер J5 ориентирован на международный рынок.

Судя по фото, автомобиль получит фирменную решетку радиатора, узкие светодиодные фары, широкий спойлер на двери багажника и парктроники.