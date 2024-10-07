Владельцам RAM 1500 придется посетить сервис из-за проблем с поворотниками

RAM отзывает пикапы из-за проблемы с автоматическим отключением поворотников

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Компания RAM объявила об отзыве 129 313 пикапов модели 1500, выпущенных между 24 марта и 27 декабря 2023 года. Проблема касается моделей 2023 и 2024 годов выпуска и связана с дефектом в модуле управления рулевой колонкой.

По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), дефект может привести к тому, что поворотники не будут автоматически отключаться после выполнения маневра, пишет SPEEDME.RU.

Основная сложность заключается в нарушении работы механизма поворотников из-за внутренней помехи, что отменяет функцию автоматического отключения сигнала. Это может стать причиной аварийных ситуаций, так как другие участники дорожного движения могут неправильно интерпретировать сигналы пикапа.

По оценкам, проблема затрагивает приблизительно 5% от общего количества автомобилей данной серии. Владельцы пикапов, попадающих под отзыв, могут бесплатно заменить неисправный модуль в одном из дилерских центров RAM.