Эксперт рассказал, почему на мотоцикле опасно ездить во время дождя

Эксперт Иванов объяснил, почему ездить на мотоцикле в дождь опасно. Многие мотоциклисты уверены, что наступление осени — это не повод ставить своё транспортное средство на зимовку. Однако похолодание и осадки таят в себе ряд опасностей. На что водителям стоит обращать внимание в дождливую погоду, в беседе с Quto.ru рассказал руководитель объединения МотоРоссия Андрей Иванов.

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«При движении в дождь на мотоцикле следует быть предельно внимательным. В первую очередь, следует уделить внимание проезду луж и пересечению колеи, заполненной водой. Важно выбирать минимально возможную для движения в потоке скорость, ведь эффект аквапланирования, опасный и для автомобилей, и для мотоциклистов может привести к аварии», — подчеркнул Иванов.

Эксперт также отметил, что мотоциклистам важно следить за износом шин, ведь протектор на «лысых покрышках не успевает справляться с отводом воды из пятна контакта». Особенно это опасно в ливень.

«Даже просто на мокрой дороге изношенное колесо может сорвать в юз, что с большой долей вероятности приведет к падению», — пояснил специалист.

Помимо этого, он отметил, что важно обращать внимание на других участников дорожного движения, ведь они находятся в таких же условиях и, в том числе, могут «поймать» аквапланирование. При этом их опыта может не хватить для безопасного выхода из этой ситуации.

«Вот таким образом любой мотоциклист должен думать не только за себя, но и за всех вокруг», — отметил Иванов.

Для собственного комфорта эксперт рекомендует выбирать специальную водонепроницаемую экипировку, либо дождевики, не пропускающие воду. Стоит также быть готовым к тому, что в любой момент райдера могут окатить водой из глубокой лужи.