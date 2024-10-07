Редчайший Porsche 911 Turbo S Lightweight продадут с аукциона

На аукционе Sotheby’s продадут редкий Porsche 911 Turbo S Lightweight. На аукционе Sotheby’s продадут редкий Porsche 911 Turbo S Lightweight. Пробег спорткара составляет 130 километров. У него заново покрашен кузов и стоят новые шины. Всего таких автомобилей было выпущено 86. От обычных Turbo S они отличались сниженной массой и форсированным до 381 лошадиной силы шестицилиндровым двигателем объемом 3,3 литра. Предварительная цена лота — 700—900 тысяч фунтов стерлингов.

© Motor.ru

В этом году Porsche 911 Turbo исполняется 50 лет. Поклонники наддувных спорткаров из Штутгарта могут отпраздновать юбилей в компании лимитированного 911 Turbo 50 Years. Либо пойти дальше и испытать необузданность турбо-порше в самой чистой и брутальной её форме. Для выбравших второй вариант в начале ноября Sotheby’s предложит уникальный лот — редчайший 911 Turbo S Lightweight поколения 964, выпущенный тиражом всего 86 экземпляром. Изюминки добавляет и тот факт, что это первая машина, разработанная отделением Porsche Exclusive.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Формально 911 Turbo S Lightweight представлял собой дорожную версию гоночного 911 для чемпионата IMSA Supercar 1992 года. Из двухдверки хотели выжать максимум производительности, поэтому часть оригинальных кузовных панелей заменили стеклопластиковыми; поставили более тонкие задние и боковые стёкла, а также дверные карты от Carrera RS. Вдобавок инженеры выбросили всё, по их мнению, ненужное: кондиционер, усилитель руля, задние сиденья и шумоизолирующие маты. Хотя что-то из этого могли вернуть назад по просьбе покупателя. Итог — минус 180 килограммов от стандартного 911 Turbo S.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Двигатель спорткара получит распредвалы с более агрессивным профилем кулачков, увеличенные топливные форсунки и новый турбокомпрессор. В результате манипуляций мощность выросла с 320 до 381 лошадиной силы. Визуально «раздутый» мотор обозначили очень просто — с помощью боковых воздухозаборников от Porsche 959. Спереди у 911 Turbo S Lightweight появились новые воздуховоды, сзади — измененный спойлер. Недавно автомобиль был заново покрашен в свой оригинальный цвет Grand Prix White. По предварительным оценкам, лот может быть продан за 700—900 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 88,1—113,3 миллиона рублей.