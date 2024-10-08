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Только для избранных: спецверсии крутых автомобилей

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Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead. Американская компания посвятила особое исполнение 20-летнему юбилею использования на кроссоверах восьмицилиндровых моторов HEMI. Название новинке дали по кожаной отделке интерьера Hammerhead Grey Laguna, а оценили машину в 113 720 долларов.
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Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead. Американская компания посвятила особое исполнение 20-летнему юбилею использования на кроссоверах восьмицилиндровых моторов HEMI. Название новинке дали по кожаной отделке интерьера Hammerhead Grey Laguna, а оценили машину в 113 720 долларов. 
© Motor.ru
6,2-литровый V8 HEMI Hellcat с компрессором выдаёт 720 лошадиных сил и 875 Нм, позволяя разогнаться до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 3,5 секунды, преодолеть 402 метра за 11,5 секунды и набрать 290 километров в час.
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6,2-литровый V8 HEMI Hellcat с компрессором выдаёт 720 лошадиных сил и 875 Нм, позволяя разогнаться до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 3,5 секунды, преодолеть 402 метра за 11,5 секунды и набрать 290 километров в час. 
© Motor.ru
Автомобиль получил колёсные диски диаметром 20 дюймов, шестипоршневые тормозные суппорты Brembo, чёрный сатинированный капот, полированные насадки выхлопных патрубков и эксклюзивное оформление интерьера. Оно выполнено с использованием прессованного углепластика, «чёрного хрома», замши и акцентов цвета сепия.
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Автомобиль получил колёсные диски диаметром 20 дюймов, шестипоршневые тормозные суппорты Brembo, чёрный сатинированный капот, полированные насадки выхлопных патрубков и эксклюзивное оформление интерьера. Оно выполнено с использованием прессованного углепластика, «чёрного хрома», замши и акцентов цвета сепия. 
© Motor.ru
Начальная комплектация богатая: предусмотрены 10,1-дюймовый центральный экран, акустика Harman Kardon с 19 динамиками, консоль между сиденьями второго ряда, панорамная крыша и комплекс электронных помощников.
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Начальная комплектация богатая: предусмотрены 10,1-дюймовый центральный экран, акустика Harman Kardon с 19 динамиками, консоль между сиденьями второго ряда, панорамная крыша и комплекс электронных помощников. 
© Motor.ru

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Range Rover Sport SV Edition Two. У топового исполнения внедорожника появилась эксклюзивная версия с четырьмя типами оформления. Вариант Blue Nebula вдохновлён североатлантическим побережьем и предусматривает оригинальную матовую окраску. Также доступны отделки Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss и Sunrise Copper Satin.
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Range Rover Sport SV Edition Two. У топового исполнения внедорожника появилась эксклюзивная версия с четырьмя типами оформления. Вариант Blue Nebula вдохновлён североатлантическим побережьем и предусматривает оригинальную матовую окраску. Также доступны отделки Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss и Sunrise Copper Satin. 
© Motor.ru
Предложено два вида декоративных элементов из углепластика — с диагональным плетением или из прессованного материала, а также крыша под цвет кузова и суппорты тормозов в любом колере. За дополнительную плату автомобиль оснастят углерод-керамическими тормозными механизмами Brembo Octyma: они и углепластиковые колёса диаметром 23 дюйма вместе обеспечат 76-килограммовое снижение неподрессоренных масс.
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Предложено два вида декоративных элементов из углепластика — с диагональным плетением или из прессованного материала, а также крыша под цвет кузова и суппорты тормозов в любом колере. За дополнительную плату автомобиль оснастят углерод-керамическими тормозными механизмами Brembo Octyma: они и углепластиковые колёса диаметром 23 дюйма вместе обеспечат 76-килограммовое снижение неподрессоренных масс. 
© Motor.ru
Стоковые всесезонные покрышки можно сменить на летние Michelin Pilot Sport S 5, которые выдерживают боковые перегрузки до 1,2 g (на 0,1 g больше, чем у штатных шин). Уже в «базе» — передние сиденья SV Performance с интегрированными подголовниками и углепластиковыми спинками, обогревом, вентиляцией, массажем и электрорегулировками по 16 направлениям.
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Стоковые всесезонные покрышки можно сменить на летние Michelin Pilot Sport S 5, которые выдерживают боковые перегрузки до 1,2 g (на 0,1 g больше, чем у штатных шин). Уже в «базе» — передние сиденья SV Performance с интегрированными подголовниками и углепластиковыми спинками, обогревом, вентиляцией, массажем и электрорегулировками по 16 направлениям. 
© Motor.ru
Обиты кресла кожей Windsor, плетёным текстилем и кожзамом Ultrafabrics. Силовой агрегат стандартный: 4,4-литровый битурбодвигатель V8 выдаёт 635 лошадиных сил и 750 Нм, сочетаясь с восьмидиапазонным автоматом. Машина может разогнаться до ста за 3,8 секунды и набрать 290 километров в час.
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Обиты кресла кожей Windsor, плетёным текстилем и кожзамом Ultrafabrics. Силовой агрегат стандартный: 4,4-литровый битурбодвигатель V8 выдаёт 635 лошадиных сил и 750 Нм, сочетаясь с восьмидиапазонным автоматом. Машина может разогнаться до ста за 3,8 секунды и набрать 290 километров в час. 
© Motor.ru
Porsche 911 Turbo 50 Years. Особое издание построили в честь полувекового юбилея модификации Turbo. От исходного Turbo S нынешнего поколения новинку отличают лишь декоративные элементы. Соберут всего 1974 единицы стоимостью минимум по 274 тысячи евро каждая: стоковая версия на 27 тысяч дешевле.
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Porsche 911 Turbo 50 Years. Особое издание построили в честь полувекового юбилея модификации Turbo. От исходного Turbo S нынешнего поколения новинку отличают лишь декоративные элементы. Соберут всего 1974 единицы стоимостью минимум по 274 тысячи евро каждая: стоковая версия на 27 тысяч дешевле. 
© Motor.ru

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Опознать новое исполнение удастся по наклейкам, напоминающим о концепте 911 Turbo, который демонстрировали на выставке во Франкфурте 51 год назад. Для них и некоторых иных деталей использовали колер Turbonite. В салоне кресла и двери отделаны шотландкой с узором Маккензи, стойки и козырьки — материалом Race-Tex с перфорацией, а аналоговые часы Porsche Design Subsecond обрели эксклюзивный дизайн.
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Опознать новое исполнение удастся по наклейкам, напоминающим о концепте 911 Turbo, который демонстрировали на выставке во Франкфурте 51 год назад. Для них и некоторых иных деталей использовали колер Turbonite. В салоне кресла и двери отделаны шотландкой с узором Маккензи, стойки и козырьки — материалом Race-Tex с перфорацией, а аналоговые часы Porsche Design Subsecond обрели эксклюзивный дизайн. 
© Motor.ru
Опционально предложен набор 50 Years of Turbo Heritage Design с «металликом» Aventurine Green (есть и все стандартные оттенки модели), трёхкомпонентной графикой на боковинах и фирменной эмблемой 60-летней давности на капоте. В интерьере станет больше кожи и шотландки, а шкалы приборки и часов будут зелёными. Вместе с автомобилями покупателям вручат хронографы.
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Опционально предложен набор 50 Years of Turbo Heritage Design с «металликом» Aventurine Green (есть и все стандартные оттенки модели), трёхкомпонентной графикой на боковинах и фирменной эмблемой 60-летней давности на капоте. В интерьере станет больше кожи и шотландки, а шкалы приборки и часов будут зелёными. Вместе с автомобилями покупателям вручат хронографы. 
© Motor.ru
Отдача штатной оппозитной «битурбошестёрки» 3.8 составляет 650 лошадиных сил и 800 Нм, трансмиссия — восьмидиапазонный «робот» PDK. Кроме того, машина снабжена функцией PTV Plus, занижением адаптивной подвески на 10 миллиметров с подъёмом передней оси, матричной головной оптикой и углеродокерамикой PCCB. Купе способно разогнаться до первой «сотни» за 2,7 секунды, до второй — за 8,9, а также набрать 330 километров в час.
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Отдача штатной оппозитной «битурбошестёрки» 3.8 составляет 650 лошадиных сил и 800 Нм, трансмиссия — восьмидиапазонный «робот» PDK. Кроме того, машина снабжена функцией PTV Plus, занижением адаптивной подвески на 10 миллиметров с подъёмом передней оси, матричной головной оптикой и углеродокерамикой PCCB. Купе способно разогнаться до первой «сотни» за 2,7 секунды, до второй — за 8,9, а также набрать 330 километров в час. 
© Motor.ru
BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance. Седан получил уникальное издание, которое не поступит в свободную продажу. Новинку представили на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Подразделение BMW Individual окрасило кузов в архивный «металлик» Frozen Orange, дополнив его нанесёнными от руки оранжевыми акцентами на колёсах и золотистыми суппортами тормозов.
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BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance. Седан получил уникальное издание, которое не поступит в свободную продажу. Новинку представили на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Подразделение BMW Individual окрасило кузов в архивный «металлик» Frozen Orange, дополнив его нанесёнными от руки оранжевыми акцентами на колёсах и золотистыми суппортами тормозов. 
© Motor.ru
Интерьер также особый: применена кожаная обивка Merino в цветах Kyalami Orange/Silverstone, причём у товарных машин такой не будет. Кроме того, автомобиль обрёл углеволоконный декор и эмблемы 2024 Pebble Beach Concours d’Elegance. Вместе опциональное оборудование тянет на 57 тысяч долларов.
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Интерьер также особый: применена кожаная обивка Merino в цветах Kyalami Orange/Silverstone, причём у товарных машин такой не будет. Кроме того, автомобиль обрёл углеволоконный декор и эмблемы 2024 Pebble Beach Concours d’Elegance. Вместе опциональное оборудование тянет на 57 тысяч долларов. 
© Motor.ru

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Например, в комплектацию вошли комплекс Driving Assistance Professional с помощником при езде в пробках и автопилотом для магистралей, пакет Executive с подсвечиваемой радиаторной решёткой и вентилируемыми передними креслами, набор Carbon с крышей и задним спойлером из CFRP-пластика, а также M Drive Professional, добавляющий ещё два режима для трека и поднимающий максимальную скорость до 305 километров в час.
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Например, в комплектацию вошли комплекс Driving Assistance Professional с помощником при езде в пробках и автопилотом для магистралей, пакет Executive с подсвечиваемой радиаторной решёткой и вентилируемыми передними креслами, набор Carbon с крышей и задним спойлером из CFRP-пластика, а также M Drive Professional, добавляющий ещё два режима для трека и поднимающий максимальную скорость до 305 километров в час. 
© Motor.ru
Техника стандартная. 4,4-литровый V8 с парой турбокомпрессоров вошёл в состав гибридной силовой установки: она выдаёт 727 лошадиных сил и 1000 Нм. На ускорение до ста требуется 3,5 секунды. Единственный в своём роде экземпляр продали на торгах Gooding & Company за 313 тысяч долларов.
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Техника стандартная. 4,4-литровый V8 с парой турбокомпрессоров вошёл в состав гибридной силовой установки: она выдаёт 727 лошадиных сил и 1000 Нм. На ускорение до ста требуется 3,5 секунды. Единственный в своём роде экземпляр продали на торгах Gooding & Company за 313 тысяч долларов. 
© Motor.ru
Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam. Внедорожный суперкар удостоился лимитированного исполнения в камуфляже: его представили на Неделе моды в Милане. Специально для новинки в подразделениях Lamborghini Ad Personam и Centro Stile создали четыре типа окраски в стилистике милитари: оформление подражает разным ландшафтам.
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Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam. Внедорожный суперкар удостоился лимитированного исполнения в камуфляже: его представили на Неделе моды в Милане. Специально для новинки в подразделениях Lamborghini Ad Personam и Centro Stile создали четыре типа окраски в стилистике милитари: оформление подражает разным ландшафтам. 
© Motor.ru
Вариант BOSCO (лес) напоминает о листьях и мхе, TERRA — о солнечных вечерних пустошах, SABBIA (песок) — о пустынях с оазисами, а NEVE (снег) — о холодной тундре. Крыша, крышка моторного отсека, рейлинги и поперечины оформлены в матовом чёрном. В тот же колер выкрашен обвес по низу кузова.
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Вариант BOSCO (лес) напоминает о листьях и мхе, TERRA — о солнечных вечерних пустошах, SABBIA (песок) — о пустынях с оазисами, а NEVE (снег) — о холодной тундре. Крыша, крышка моторного отсека, рейлинги и поперечины оформлены в матовом чёрном. В тот же колер выкрашен обвес по низу кузова. 
© Motor.ru
Кроме того, автомобилю достались кованые диски Morus диаметром 19 дюймов, оранжевые суппорты тормозов и диодные прожекторы. Для отделки интерьера использовали алькантару, а ещё он обрёл декоративные элементы из «тёмного хрома» и углеволокна. Памятная табличка выполнена в тех же тонах, что и кузов.
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Кроме того, автомобилю достались кованые диски Morus диаметром 19 дюймов, оранжевые суппорты тормозов и диодные прожекторы. Для отделки интерьера использовали алькантару, а ещё он обрёл декоративные элементы из «тёмного хрома» и углеволокна. Памятная табличка выполнена в тех же тонах, что и кузов. 
© Motor.ru

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Силовой агрегат стоковый: «атмосферник» V10 5.2 развивает 610 лошадиных сил и 560 Нм. Тягу на колёса передаёт семидиапазонный «робот» LDF. В системе полного привода применена многодисковая муфта Haldex V, а сзади установлен механический блокируемый дифференциал. Все 12 машин распроданы сразу.
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Силовой агрегат стоковый: «атмосферник» V10 5.2 развивает 610 лошадиных сил и 560 Нм. Тягу на колёса передаёт семидиапазонный «робот» LDF. В системе полного привода применена многодисковая муфта Haldex V, а сзади установлен механический блокируемый дифференциал. Все 12 машин распроданы сразу. 
© Motor.ru

    Премиальные и тем более люксовые автомобили по умолчанию являются товаром не для всех, но самые взыскательные покупатели всегда желают большего. Именно для таких привередливых клиентов автомобильные компании создают лимитированные издания своих машин, даже если те уже в стандартной модификации способны впечатлить большинство водителей. В списке подобных новинок недавнего времени — очень мощные «проходимцы» из США и Великобритании, ностальгическое купе и уникальный спортседан из Германии, а также итальянский внедорожный суперкар в камуфляже от производителя.