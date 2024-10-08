Только для избранных: спецверсии крутых автомобилей

Например, в комплектацию вошли комплекс Driving Assistance Professional с помощником при езде в пробках и автопилотом для магистралей, пакет Executive с подсвечиваемой радиаторной решёткой и вентилируемыми передними креслами, набор Carbon с крышей и задним спойлером из CFRP-пластика, а также M Drive Professional, добавляющий ещё два режима для трека и поднимающий максимальную скорость до 305 километров в час.