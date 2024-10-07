Названы категории водителей, которые чаще других попадают в ДТП

В России выявили связь между стажем водителя, возрастом и пробегом автомобиля. Об этом пишет портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на аналитиков bip.ru, которые провели исследование показателей аварийности 500 тыс. российских водителей во втором квартале 2024 года.

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Его результаты показали, что чаще всего автомобилисты попадают в ДТП в первые пять лет вождения (8,97%). Как правило, это молодые люди. Так, к 20 годам доля высокоаварийных водителей самая большая (10,7%). При этом к 31 году она понижается до 3,5%. С этого возраста доля безаварийных автомобилистов начинает расти.

Также выяснилось, что чем больше возраст машины, тем выше аварийность. Реже всего в ДТП попадают владельцы авто возрастом от 1 года до 10 лет. Аналитики добавили, что аварийность также зависит от мощности авто. Чаще всего в ДТП попадают начинающие водители на маломощных авто с отдачей 50−75 л.с. Безаварийные водители в основном же ездят на более мощных машинах.

До этого были названы лучшие автомобили для начинающих водителей. При выборе машины им посоветовали обратить внимание на модели B-класса, а также кроссоверы. Что касается автомобилей B-класса, это могут быть Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Granta. При этом стоит понимать, что новым можно купить лишь Lada Granta и Solaris.

Автоэксперты считают, что лучше не экономить на покупке первого автомобиля. Следует выделить максимально возможный бюджет, чтобы потом не потратить еще больше на ремонт купленной машины.