Эксперт рассказал, можно ли покупать аналоги для обслуживания Geely Emgrand

Geely Emgrand прошел обслуживание: "ЗР" рассказал, можно ли покупать аналоги
Эксперты журнала "За рулём" проанализировали стоимость техобслуживания седана Geely Emgrand, ответив на один из главных вопросов владельцев любого автомобиля: стоит ли покупать аналоги или же использовать только оригинальные расходники и комплектующие.
Например, оригинальное моторное масло 0W-20 обойдётся в 11 800, самый дешёвый аналог - в 2200 рублей, а дорогой - в 12400 рублей. Середнячок от российской компании можно купить в пределах 5-6 тысяч рублей.
"Расходники для "Эмгранда" можно найти какие угодно, на любой вкус и кошелек. Среди аналогов найдутся вполне достойные варианты, которые стоят своих денег. Переплачивать ли по сравнению с "оригой"? Решать вам. Но от откровенного "низа рынка" уж точно следует держаться подальше", - пишет "ЗР".