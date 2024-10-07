Эксперт рассказал, можно ли покупать аналоги для обслуживания Geely Emgrand

Эксперты журнала "За рулём" проанализировали стоимость техобслуживания седана Geely Emgrand, ответив на один из главных вопросов владельцев любого автомобиля: стоит ли покупать аналоги или же использовать только оригинальные расходники и комплектующие.

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Например, оригинальное моторное масло 0W-20 обойдётся в 11 800, самый дешёвый аналог - в 2200 рублей, а дорогой - в 12400 рублей. Середнячок от российской компании можно купить в пределах 5-6 тысяч рублей.