Tesla запускает стандартные версии Cybertruck, завершая эпоху ограниченной серии

Новые версии Cybertruck вот-вот появятся у дилеров, завершая серию Foundation

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Tesla переходит к новому этапу в производстве Cybertruck, начиная поставки стандартных моделей и завершая выпуск ограниченной серии Foundation. Это значит новые возможности для клиентов и завершение первого и эксклюзивного года производства, пишет SPEEDME.RU.

Завершение серии Foundation

Исключительная серия Foundation была доступна только в течение первого года производства, предоставляя покупателям уникальные особенности, такие как лазерная гравировка и премиальные аксессуары. Теперь, когда производство этой серии подходит к концу, Tesla переходит к более массовому выпуску стандартных версий.

Что нового в стандартных версиях?

Новые стандартные версии лишены уникальных особенностей, таких как лазерная гравировка и некоторые дизайнерские элементы. Tesla уведомила клиентов, что они теперь могут выбирать из новых конфигураций, которые предлагают базовые и дополнительные опции, такие как Cyber Wheels и Covers, а также комбинацию цветов интерьера.

Цены и характеристики новых версий

Стандартная версия Cybertruck начинается с цены в $79,990, предлагая двухмоторную конфигурацию с мощностью 600 л.с., что обеспечивает ускорение до 97 км/ч за 4,1 секунды. Электропикап обладает максимальной скоростью 180 км/ч и запасом хода до 547 км. Сравнение старой и новой серий Foundation Series стоила на $15,000 дороже и предлагала эксклюзивные элементы, которых не будет в стандартных моделях. С другой стороны, стандартная версия предоставляет более широкий доступ и гибкость в выборе комплектаций.

Выводы и перспективы

С завершением серии Foundation и началом поставок стандартных моделей, Tesla делает шаг к удовлетворению спроса на более традиционные версии своих инновационных электропикапов, предоставляя покупателям больше возможностей и доступных вариантов.