АвтоВАЗ тестирует электрическую версию Lada Aura

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестам электрической модификации удлиненного седана Lada Aura. Об этом в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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«АвтоВАЗ» также начал промышленное производство электрокара - с конца сентября начала выпускаться «Лада е-Ларгус», идут испытания электрической версии флагманского седана «Лада Аура», — сказал Чемезов.

До этого стало известно, что базовая версия автомобиля Lada Aura будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа.

В интервью до этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей. По его словам, серийное производство седана запланировано на сентябрь.