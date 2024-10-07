Эксперт рассказал, почему нельзя самостоятельно лезть в автоэлектрику

Журнал "За рулём" продолжает рассказывать о том, что не стоит делать со своим авто, в частности со светом и аккумулятором.

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Издание напомнило о запрете изменять тип и класс освещения автомобиля на тот, который не предусмотрен производителем. Например, Lada Granta нельзя оснащать ксеноновым светом. Замена галогеновых фар на ксеноновые допустима в том случае, если данная модель в какой-либо из штатных комплектаций выпускалась с ксеноном.

"Единственное, что действительно имеет смысл, - это замена штатных ламп накаливания на лампы Long Life, причем менять нужно не только перегоревшую лампочку, а обе сразу. Любые другие замены либо запрещены (если на упаковке с мощными лампами написано "Не для дорог общего пользования"), либо неуместны", - пишет "ЗР".

С повышенным вниманием рекомендуется отнестись к замене аккумуляторной батареи: в некоторых случаях электроника автомобиля может уйти в блок, "подумав", что операция по замене АКБ является попыткой несанкционированных действий злоумышленников. В этом случае может потребоваться санкция от головного офиса иномарки, с чем точно возникнут проблемы, решение которых потребует большого количества временных и финансовых затрат.

Также "ЗР" предостерёг от замены АКБ на батарею меньшей ёмкости, чем была установлена ранее. Такая логика, как аккумулятор меньшего объёма будет заряжаться быстрее, здесь не работает.