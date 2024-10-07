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"ЗР" рассказал, что ни в коем случае нельзя делать с автоэлектрикой

Журнал "За рулём" продолжает рассказывать о том, что не стоит делать со своим авто, в частности со светом и аккумулятором.

Эксперт рассказал, почему нельзя самостоятельно лезть в автоэлектрику
© РИА Новости

Издание напомнило о запрете изменять тип и класс освещения автомобиля на тот, который не предусмотрен производителем. Например, Lada Granta нельзя оснащать ксеноновым светом. Замена галогеновых фар на ксеноновые допустима в том случае, если данная модель в какой-либо из штатных комплектаций выпускалась с ксеноном.

"Единственное, что действительно имеет смысл, - это замена штатных ламп накаливания на лампы Long Life, причем менять нужно не только перегоревшую лампочку, а обе сразу. Любые другие замены либо запрещены (если на упаковке с мощными лампами написано "Не для дорог общего пользования"), либо неуместны", - пишет "ЗР".

С повышенным вниманием рекомендуется отнестись к замене аккумуляторной батареи: в некоторых случаях электроника автомобиля может уйти в блок, "подумав", что операция по замене АКБ является попыткой несанкционированных действий злоумышленников. В этом случае может потребоваться санкция от головного офиса иномарки, с чем точно возникнут проблемы, решение которых потребует большого количества временных и финансовых затрат.

Также "ЗР" предостерёг от замены АКБ на батарею меньшей ёмкости, чем была установлена ранее. Такая логика, как аккумулятор меньшего объёма будет заряжаться быстрее, здесь не работает.

Автоновости
Lada Granta
Lada