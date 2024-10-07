В Белоруссии дорогу научили «петь песню» ансамбля «Песняры»

В Белоруссии появилась первая музыкальная автодорога. Как только автомобиль выезжает на специальную разметку красного цвета, создается шумовой эффект, напоминающий мелодию из песни «Белоруссия», которую исполненяет вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Эта композиция считается неофициальным гимном соседней страны.

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Это новшество — совместный проект предприятия «Гомельавтодор» и гомельской ГАИ. Авторы идеи считают, что «поющая дорога» — залог безопасности, а не просто любопытная достопримечательность: шумовая разметка поможет разбудить задремавшего водителя.

Добавим, что музыкальные дороги есть во многих странах мира — Дании, Японии, Южной Корее, Венгрии и других. Например, в Японии дороги разработаны так, чтобы музыкальные фрагменты звучали только тогда, когда машина едет со скоростью 40-50 км/ч.

Кстати, на белорусских дорогах вдобавок тестируют светодиодные стоп-линии: необычное новшество появилось на одном из перекрёстков города Гомель.

И вообще, городские власти не впервые удивляют своим креативом: так, в городе появились столбики со светодиодными экранами. Когда горит запрещающий сигнал светофора, на них появляется надпись «СТОЙ».