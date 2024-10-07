Новый седан Exlantix ES сертифицирован в РФ. Китайский концерн Chery получил одобрение типа транспортного средства на премиальный электрический седан, продажи которого на российском рынке начнутся в 2025 году. Документ, напомним, позволяет начать продажи модели в нашей стране.

© Quto.ru

Машина оснащается двухмоторной силовой установкой суммарной отдачей 480 лошадиных сил. Питаются агрегаты от 82-киловаттного аккумулятора, на одном заряде которых машина способна проехать до 530 км.

Седан оборудован интеллектуальной пневмоподвеской IAS, а также технологией CDC (Continuous Damping Control).

Модель получила подогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, улучшенную систему обогрева батареи. Кроме того, специально для России была разработана новая форма и отделка кресел, а на рулевом колесе появились дополнительные кнопки.

За безопасность здесь будут отвечать более 30 различных водительских ассистентов, а том числе экстренное автоторможение, защита от непреднамеренного ускорения, функция безопасного открытия дверей.

Все подробности о сроках появления Exlantix ES на российском рынке, ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.