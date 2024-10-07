Nissan срочно отзывает Leaf за 2019-2020 годы из-за угрозы перегрева батарей

Nissan объявил о масштабном отзыве 23,887 автомобилей Nissan Leaf моделей 2019-2020 годов. Компания выявила риск перегрева батарей при использовании быстрой зарядки и призывает владельцев до решения проблемы отказаться от данного способа зарядки. Затронутые автомобили поддерживают быструю зарядку через порт CHAdeMO уровня 3 и были произведены с 29 августа 2018 по 3 ноября 2020 года, пишет 32CARS.RU.

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Исследования показали, что перегрев батарей связан с избыточным накоплением литиевых отложений в ячейках, что ведет к повышению электрического сопротивления и нестабильности уровней заряда. Владельцы могут заметить запах гари и прерывания в процессе зарядки. Поставки проблемных батарей осуществляла компания Automotive Energy Supply Corporation, совместное предприятие Nissan и других технологических компаний.

Nissan призывает владельцев автомобилей Leaf 2019-2020 годов избегать использования станций быстрой зарядки до выпуска обновления программного обеспечения, которое ожидается в ноябре 2024 года и призвано предотвратить дальнейшие проблемы с перегревом. Несмотря на проблемы с батареями, Nissan Leaf продолжает оставаться одним из наиболее доступных и популярных электромобилей на рынке США.

Модель 2025 года стартует от $28,140, предлагая просторный багажник объёмом до 850 литров, передовые технологии безопасности Nissan Safety Shield 360, и запас хода до 341 км на батарее в 60 кВт/ч. Все модели Leaf, включая версии S и SV Plus, собираются на заводе в Смирне, штат Теннесси, где также выпускаются Nissan Rogue и Pathfinder, подчёркивая стратегическую роль этого производственного узла.