Рекордные продажи: Zeekr 7X набирает популярность в Китае с 20,000 заказами

Запуск электрического кроссовера Zeekr 7X в Китае вызвал настоящий ажиотаж среди покупателей, собрав 20,000 заказов всего за 18 дней после старта продаж. Этот успех подчеркивает лидерство бренда Geely в премиальном сегменте NEV (новые транспортные средства с альтернативным источником энергии), и подтверждает его амбиции в индустрии электромобилей, пишет 32CARS.RU.

Zeekr 7X вышел на рынок 20 сентября и моментально завоевал внимание, собрав 6,000 заказов в первый же день. За первые 10 дней продаж Geely успела доставить 5,000 единиц своим новым владельцам. К 7 октября общий объем заказов достиг 20,000, демонстрируя значительный успех для Geely. Каждый из более чем 340 официальных дилеров Zeekr в среднем принял около 55 заказов за этот период.

Zeekr 7X активно конкурирует с Tesla Model Y, предлагая модели по цене от 229,900 до 269,900 юаней (около 32,750 — 38,500 долларов США). Несмотря на лидерство Tesla на рынке, быстрый старт Zeekr 7X указывает на растущее влияние Geely и его серьезные намерения в премиальном сегменте электромобилей.

Разработанный на платформе SEA от Geely и спроектированный бывшим дизайнером Bentley Стефаном Силаффом, Zeekr 7X отличается инновационным дизайном и передовыми технологиями. Модель включает фирменный стиль Hidden Energy, а также оснащена многофункциональной панелью Zeekr Stargate.

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В салоне Zeekr 7X разместились пять мест и ряд современных удобств, включая 15,05-дюймовый центральный экран и 13,02-дюймовую приборную панель. Задние пассажиры могут наслаждаться комфортом благодаря электроподножке, складному столику и персональному 13-дюймовому экрану.

Базовая версия с задним приводом оснащена 310 кВт (416 л.с.) электродвигателем и батареей на выбор — 75 или 100 кВт/ч, обеспечивая запас хода до 780 км. Полноприводная модель развивает мощность до 475 кВт (637 л.с.) с аккумулятором на 100 кВт/ч, предлагая до 705 км на одной зарядке.