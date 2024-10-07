Эксперт рассказал о плюсах и минусах седана Toyota Levin

«За рулем» рассказал о седанах Toyota Levin, поставляющихся в РФ по параимпорту.

© За рулем

На фронте параимпорта без перемен: никаких всплесков активности и только дорогие машины с ценой 6-12 млн рублей. Ситуация едва ли станет проще с введением нового утильсбора, однако исключения из правил по-прежнему есть – довольно приятные, хоть и редкие. Именно такие нашел для вас эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

И одна из таких машин – это переднеприводный седан Toyota Levin, цены на который в РФ начинаются с 2,25 млн рублей. Клон Короллы поколения E210, собранный для китайского рынка на китайском же СП GAC-Toyota, отличается от «сестры», производящейся в Китае на другом СП, нюансами дизайна, оснащением и линейкой агрегатов... А если подробнее?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: