Новое семейство вэнов Mercedes-Benz впервые попало на фото

Компания Mercedes-Benz вывела на тесты прототипы электрических вэнов следующего поколения. Они построены на модульной платформе VAN. EA и будут предложены с передним либо полным приводом. Преемникам нынешних V-Class/Vito обещаны передовая мультимедиа и широкая гамма версий. Старт продаж запланирован на 2026 год.

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Подразделение Mercedes-Benz Vans готовится перейти к следующему этапу стратегии электрификации и уже вывело на тесты прототипы электрокаров на новой платформе VAN. EA (Mercedes‑Benz Van Electric Architecture). Как заявляют в компании, модульная архитектура позволит сильнее развести коммерческие и пассажирские вэны, причём, как и в случае с актуальным V-Class, варианты для частников будут выпускать в нескольких разновидностях — от семейных «автобусов» до VIP-шаттлов.

© Mercedes-Benz

На назначение «тележки» будет указывать последняя буква в её названии: VAN. EA-C либо VAN. EA-P. Общим у них будет только передний модуль, тогда как центральный позволит варьировать длину автомобиля, а задний — добавлять либо убирать второй электромотор. К старту продаж, который запланирован на 2026 год, вэнам обещают комплекс ассистирующей электроники SAE Level 2, а к концу десятилетия появится и полноценный автопилот SAE Level 4.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

У машин будет передний либо полный привод, мультимедиа последнего поколения, 800-вольтовая батарея и бортовой зарядник переменного тока мощностью 22 киловатта. Отдельные компоненты электрокаров — шасси, силовую установку, батарею и высоковольтную электронику — немцы протестировали в начале июня. Теперь, по их словам, им предстоит оценить работу всех компонентов в сборе; а грядущей зимой в Швеции пройдёт так называемая холодная часть испытаний.