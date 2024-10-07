Начало октября отмечено рекордными продажами автотехники в России

В России продажи транспорта бьют свои же рекорды. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что с 30 сентября по 6 октября 2024 года в России было реализовано 56 051 новое автотранспортное средство.

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Предыдущий рекорд состоялся всего неделю назад — с 23 по 29 сентября, когда было продано 47 015 единиц новой автомобильной техники.

Таким образом, за одну неделю объёмы транспортных продаж в России увеличились на 19,2%. Рост коснулся всех направлений рынка. Продажи легковых машин выросли на 18,6% — до 49 438 единиц; лёгких коммерческих автомобилей (LCV) – на 27,8% (до 3 003 единиц); грузовиков – на 19,4% (3 289); автобусов – на 43,3% (321).

Аналитики также отметили рекордные данные реализации в первую октябрьскую неделю в сегменте легковых автомобилей и LCV.

Ранее стало известно, что в России растут объёмы продаж новых автобусов. За девять месяцев текущего года реализация новых автобусов составила 13 865 экземпляров, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В сентябре 2024 года в России было продано 973 новых автобуса, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Самым продаваемым новым автобусом в сентябре стал PAZ 3204.