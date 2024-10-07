Toyota запускает новый завод по производству батарей для автомобилей

Toyota Battery открывает новую эру в производстве батарей с глобальными амбициями

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Компания Toyota отметила новую веху в своей истории, запустив производство батарей под брендом Toyota Battery в городе Косаи, который также является местом рождения основателя бренда. Это событие последовало за переименованием Primearth EV Energy в Toyota Battery, после того как компания стала полностью принадлежать Toyota в марте этого года.

Торжественная церемония прошла 1 октября с участием председателя компании Акио Тойода и других выдающихся гостей, включая мэра города Косаи, Такеши Кагэяму, пишет SPEEDME.RU.

Масамичи Окада, президент Toyota Battery, выразил благодарность местным властям за помощь в создании «Парка батарей» и пообещал активно продвигать электрификацию, производя батареи для гибридных, подключаемых гибридных, электрических и даже водородных автомобилей. Эти усилия подчеркивают решимость Toyota вести за собой изменения в автомобильной индустрии.

Мэр Кагэяма подчеркнул значимость имени Toyota для города Косаи, отметив следование философии основателя компании, Сакичи Тойоды, которая основана на благодарности и креативности. В своей речи Акио Тойода вспомнил о заветной мечте Сакичи создать батареи, способные пересечь Тихий океан, и о призе в 1 миллион йен, который был выставлен в 1925 году для стимулирования разработок в этом направлении. Хотя мечта так и осталась недостижимой, она продолжает вдохновлять на новые достижения в разработке батарей.

Тойода также подчеркнул, что наследие Сакичи продолжает жить в усилиях компании по разработке передовых технологий в области батарей. Toyota Battery намерена играть ключевую роль в укреплении технологических позиций Японии в сфере электромобилей, в условиях ожесточенной конкуренции на глобальном рынке.