Анонсирован Jeep Compass нового поколения

Паркетник американского бренда в следующем поколении будет доступен как только с ДВС, так и в электрифицированных версиях. Одними из первых новый Джип получат европейцы.

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Концерн Stellantis поделился дизайн-скетчем кроссовера Jeep Compass нового поколения. Объявлено, что на конвейер итальянского завода модель встанет в следующем году (там же делают предыдущий паркетник для Европы), а старт производства такого SUV в Северной Америке намечен на 2026-й. В Stellantis также заявили, что свежий паркетник будет построен на платформе STLA Medium, на которой базируются последние Peugeot 3008 / Peugeot 5008 и Opel Grandland. Как и прежде, новый Compass предложат с ДВС или в виде гибрида. А еще в новом поколении модель впервые получит полноценную электрическую версию. И это пока все официальные подробности.

Напомним, уходящий Jeep Compass в строю с 2016-го, он создан на «тележке» Small Wide LWB 4x4. В 2020-м представили рестайлинговую китайскую версию, глобальную же модель обновили в 2021 году. К слову, в Поднебесной концерн Stellantis затем и вовсе свернул производство – локальные Джипы спросом не пользовались. В Европе нынешний Compass тоже в «минусе»: согласно статистике JATO Dynamics, с января по август 2024-го (более свежих данных на момент публикации новости не было) там на учет поставили 19 364 кроссовера, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот в Штатах у Jeep Compass пока все хорошо, результат января-сентября 2024-го (это уже статистика самого Stellantis) – 84 474 единицы (+18%).

Судя по единственной пока картинке, в новом поколении кроссовер сохранит заквадраченные колесные арки. При этом модель получит чуть более внушительный передний бампер и «парящую» крышу.

Технику следующий Jeep Compass наверняка разделит с соплатформенными моделями от Peugeot и Opel. То есть ждем гибрид с бензиновой турботройкой 1.2, подзаряжаемый гибрид с установкой на базе турбочетверки 1.6 и электроверсии, для которых будет предусмотрено несколько вариантов батареи. Что же касается «традиционных» машин, то даже Peugeot 3008/Peugeot 5008 и Opel Grandland только с ДВС еще не представлены.

Между тем, пусть в Stellantis и обещают запустить производство нового Compass лишь в 2025-м, первый показ вполне могут провести уже в этом году.