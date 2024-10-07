Представлен флагманский суперкар McLaren W1 мощностью 1275 л.с.

Британская компания McLaren Automotive представила новую флагманскую модель W1 с относительно простой, но тщательно продуманной технической начинкой и бешеным ценником в 2 млн фунтов стерлингов.

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McLaren называет W1 наследником моделей F1 и P1, но McLaren F1, честно говоря, сюда притянут за уши, его идейным преемником в 2018 году стал трёхместный McLaren Speedtail, а вот McLaren W1 и McLaren P1 — это действительно родственные с точки зрения технической концепции модели — двухместные, гибридные и самые мощные и быстрые в гамме McLaren на момент выхода на рынок. Серийный McLaren P1 дебютировал в 2013 году и выпускался до конца 2015 года, его гибридная силовая установка на базе 3,8-литрового бензинового битурбомотора V8 выдаёт максимальные 916 л.с. и 900 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, максимальная скорость — 350 км/ч, сухой вес — 1395 кг.

McLaren W1 — это, по сути, развитие заложенных в McLaren P1 идей на новом технологическом уровне. В основе McLaren W1 лежит новый углепластиковый монокок, причём передняя подвеска типа пуш-род на двойных поперечных рычагах крепится прямо к этому монококу, а передний металлический подрамник выполняет лишь роль сминаемой при аварии секции. Задний металлический подрамник служит для крепления силового агрегата и задней подвески (тоже на двойных поперечных рычагах, но с обычными наклонными амортизационными стойками). Кресла отформованы прямо в монококе для снижения веса и габаритов машины, подбирать удобную посадку на месте водителя позволяют регулируемые рулевая колонка и педальный узел.

Габаритная длина McLaren W1 — 4635 мм, ширина — 2074 мм, высота в стандартном положении подвески — 1182 мм, колёсная база — 2680 мм. Единственный багажник в машине — это полка в салоне за креслами, куда можно примостить два шлема и две дорожные сумки средней вместимости, общий объём этого импровизированного багажного отделения — 118 л.

В кузов McLaren W1 интегрированы два подвижных аэродинамических элемента: передний сплиттер и заднее антикрыло. Передний сплиттер может опускаться ближе к земле и менять угол атаки, а заднее антикрыло со сложной кинематикой приводного механизма выезжает из кормы назад на 300 мм, увеличивая длину автомобиля, и тоже может менять угол атаки в зависимости от скорости и выбранного ездового режима — Comfort, Sport, Race и Race+. Вместе активные передний сплиттер и заднее антикрыло могут создавать на высоких скоростях до 1000 кг прижимной нагрузки.

Рычаги подвески McLaren W1 изготовлены из титанового сплава методом 3D-печати. Характеристики адапитивных амортизаторов зависят о выбранного ездового режима. Дорожный просвет в режиме максимальной прижимной нагрузки уменьшается спереди на 37 мм, сзади — на 17 мм. Для безопасного проезда лежачих полицейских и прочих дорожных неровностей переднюю подвеску можно наоборот принудительно приподнять. Усилитель руля — электрогидравлический. Штатные тормоза — карбон-керамические, диаметр тормозных дисков — 390 мм «по кругу», спереди установлены 6-поршневые кованые суппорты, сзади — 4-поршневые. Размерность штатных дорожных шин Pirelli P Zero Trofeo RS — 265/35 R 19 спереди и 335/30 R 20 сзади.

Гибридная силовая установка McLaren W1 построена вокруг нового бензинового битурбомотора V8 с заводским индексом MHP-8, он имеет рабочий объём 3988 «кубиков», угол развала 90 градусов, так называемый плоский коленвал, систему смазки с сухим картером, непосредственный впрыск с давлением 350 бар и двухпоточные турбокомпрессоры. Максимальная отдача двигателя MHP-8 — 928 л.с. и 900 Нм, предельная частота вращения — 9200 об/мин. К ДВС пристыкован новый 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями без задней передачи — её заменяет электромотор, пристыкованный с другой стороны коробки. Электромотор с осевым магнитным потоком очень компактный и в сборе с блоком силовой электроники весит всего 20 кг, максимальная отдача — 347 л.с. и 440 Нм. Тяговая батарея ёмкостью 1,384 кВт·ч расположена максимально низко поперечно перед ДВС, а топливный бак объёмом 62 л разместился над ней. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 1275 л.с. и 1340 Нм. Ведущие колёса — задние, контролировать тягу помогает электронноуправляемый дифференциал с гидравлической блокировкой.

Любопытно, что тяговую батарею McLaren W1 при весьма скромной ёмкости можно зарядить от внешнего источника, при этом мощность бортового зарядного устройства в пресс-релизе не указана, зато сказано, что зарядка до 80% занимает долгие 22 минуты! В общем, ясно, что мощность невысокая. Запас хода на электротяге тоже скромнее некуда — 2 км. Зато заявленная сухая масса McLaren W1 составляет всего 1399 кг, притом что в машине установлены аж 10 радиаторов охлаждения. До 100 км/ч McLaren W1 разгоняется за 2,7 с, до 200 км/ч — за 5,8 с, до 300 км/ч — менее чем за 12,7 с, максимальная скорость — 350 км/ч.

Салон McLaren W1 оформлен незатейливо (дефлекторы вентиляции словно позаимствованы у бюджетной малолитражки), но аккуратно. Вертикальный 8-дюймовый мультимедийный экран поддерживает смартфонный интерфейс Apple CarPlay, но не поддерживает Android Auto. За доплату предлагается мощная аудиосистема Bowers & Wilkins. В зеркало под потолком встроен экран, транслирующий картинку с камеры заднего обзора, рядом с этим зеркалом находятся кнопки запуска двигателя и выбора ездового режима. На сплюснутом трёхспицевом руле есть всего две кнопки — синяя Aero (активирует режим наименьшего аэродинамического сопротивления) и красная Boost (мгновенно задействуют всю мощность электрической части силовой установки), обе позволяют совершить максимально быстрый обгон, после которого для получения максимальной производительности придётся ждать зарядки батареи…

McLaren обещает выпустить только 399 экземпляров W1, и все они якобы уже распределены по клиентам. Минимальная цена нового суперкара — около 2 млн фунтов стерлингов с учётом налогов, но без учёта бесчисленных опций по кастомизации от придворного ателье MSO (McLaren Special Operations).