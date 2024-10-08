Комитет СФ поддержал предложение лишать водителей прав за скрытые номера

Комитет СФ поддержал лишать водителей прав за скрытые номера на 1,5 года
Комитет Совета Федерации одобрил инициативу лишать водителей прав на срок до 1,5 года за скрытые госномера. Об этом сообщает РИА Новости. Также Совфед рекомендовал к одобрению законопроект на заседании 9 октября.
Согласно ему, водителей за использование различных средств для сокрытия госномеров предлагается наказывать лишением прав с конфискацией приборов (рамок-«перевертышей»). За повторное нарушение у автомобилистов снова отберут права на тот же срок.
Сейчас за сокрытие номеров водителей штрафуют на 5 тыс. рублей или лишают прав на срок до трех месяцев.
В октябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, существенно ужесточающий наказание за скрытие номеров на автомобиле.
Для вступления в силу принятый законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Поправками в КоАП применение устройств для скрытия номерных знаков выведено в отдельный состав административного правонарушения.