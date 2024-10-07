Kia построила электрокар с «механикой»

Компания Kia превратила хэтчбек Pride 1996 года в электрокар. Ему заменили силовую установку, сохранив механическую коробку передач, перекрасили кузов и немного освежили салон, чтобы он напоминал о «заряженном» Kia EV6 GT. Отдача после конверсии выросла почти на 80 процентов, а с места до ста машина теперь может разгоняться примерно за восемь секунд.

© Motor.ru

Британский офис Kia построил электромод на базе хэтчбека Pride образца 1996 года. Конверсию провели при участии фирмы Electrogenic, а посвящена она 80-летию корейской компании. Штатный двигатель 1.3, который в лучшие свои годы развивал 61 лошадиную силу и 118 Нм крутящего момента, был демонтирован. Вместе с ним убрали бак, топливопровод и заливную горловину, освободив место под компактный электромотор, два батарейных блока по 10 киловатт-часов каждый и зарядный разъем.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Отдача силовой установки новоиспеченного электрокара составляет 109 сил и 235 Нм момента. Запас хода — около 190 километров. Бортовое зарядное устройство имеет мощность 3,3 киловатта и позволяет зарядить аккумулятор от обычной розетки за шесть часов. Для лучшего отклика на хэтчбек поставили электронный дроссель, но при этом сохранили родную пятиступенчатую «механику», заменив лишь сцепление. На месте остались даже оригинальные приборы, правда, указатель уровня топлива в Electrogenic переделали под индикатор заряда батареи.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Силовая установка Pride EV работает в трех режимах: Eco, Auto и Sport. В спортивном разгон до ста занимает менее восьми секунд, в других будет меньше из-за ограничения мощности — например в Eco это займет около 12 секундах. Автоматический профиль ограничит отдачу на уровне 75% от максимальной, а также сделает рекуперативное торможение более заметным. В Eco и Sport оно настроено несколько иначе и имитирует торможение двигателем. Электромод окрасили в перламутровый белый из современной палитры. Также ему модернизировали светотехнику, а в салоне добавили зеленых акцентов, отсылающих к Kia EV6 GT.