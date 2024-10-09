Дилеры рассказали, когда и как изменятся цены на автомобили в России

Повышение ставок утильсбора однозначно повлияет на стоимость как новых, так и подержанных автомобилей. Как уточняет портал "Автовзгляд", цены вырастут на разные суммы - от нескольких сотен до миллионов рублей. Пока дилеры прайс-листы еще не переписали. Но торговать себе в убыток - непозволительная роскошь. Компании начали сворачивать дисконтные программы, уменьшать скидки. Небольшой дисконт еще доступен, но полная выгода - уже нет.

© РИА Новости

Держать автомобили на складе длительное время, ожидая, когда цены все же вырастут, невыгодно. В цене каждой машины есть заемные деньги, на которые капают проценты. Поэтому каждый день простоя на стоянке приближает время, когда автомобиль может стать убыточным. Выход - продавать как можно скорее.

Отсюда - главный тренд дилеров: резких скачков цен не будет. Можно ожидать постепенного снижения бонусов при продаже машин. А как только склады освободятся, на свежие партии будет установлена уже новая стоимость.

Эксперты не ждут и резкого всплеска спроса на машины - кредиты сегодня дорогие, их одобряют гораздо реже, нужную сумму наличкой большинство покупателей не имеют.

Что будет с отечественными автомобилями? Производители рассказали, что в ближайшее время повышений не ожидают. Но, скорее всего, после того, как склады обновятся, и на российские авто повысится ценник.

Также, по прогнозам, в России потихоньку возродится перегон по заказу клиентов-физлиц подержанных машин из Европы, Америки, Кореи и Японии.