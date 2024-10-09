ГИБДД предложило ввести новые ограничения для водителей в России

ГИБДД выступило с предложением ввести новые ограничения для водителей в России. Инспекция захотела ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности, а также запретить удлинять раму машины в кустарных условиях. Проект поправок к постановлению правительства опубликован на «Коммерсантъ».

В документе уточняется, что Госавтоинспекция захотела запретить установку на транспортные средства тех двигателей, мощность или крутящий момент которых превосходит характеристики штатного мотора более чем на четверть. Раму машины же нельзя удлинять, если это не предусмотрено производителем — сейчас так часто поступают водители грузовиков для увеличения грузоподъемности.

Проект поправок также описывает процедуру перевода машины с бензина на газ и установки дополнительных сидений в транспортном средстве. Кроме того, там говорится об установке нештатного оборудования для офф-роуд.

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По информации издания, ГИБДД предложило соответствующую поправку из-за рисков для безопасности движения. Мощные моторы способны «порвать» трансмиссию машины, из-за чего находящийся на ходу автомобиль может попасть в аварию.

Ранее Минтранс предложил ввести новые штрафы для водителей и запретить им «пользоваться во время движения каким-либо устройством, ‎не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления машиной во время движения». Речь, как сообщалось, в том числе идет об электронных сигаретах и вейпах. Согласно действующему законодательству, запрет касается только разговоров водителей по телефону за рулем. В Госдуме соответствующую инициативу поддержали.