Марк Цукерберг подарил жене «минивэн» на базе Porsche Cayenne Turbo GT

Присцилла Чан, жена известного американского предпринимателя Марка Цукерберга, мечтала о минивэне, но дорогой супруг подошёл к осуществлению этой мечты нетривиально и заказал у легендарного тюнинг-ателье West Coast Customs удлинённый Porsche Cayenne Turbo GT со сдвижными задними дверьми, как у минивэна.

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Porsche минивэнов пока не выпускает (хотя концепты в виде однообъёмников у немецкой компании были), поэтому Марку Цукербергу для превращения Porsche Cayenne Turbo GT в минивэн пришлось обратиться в ателье West Coast Customs, специализирующееся на самых смелых конверсиях на грани и за гранью китча.

Машина жены Цукерберга получилась довольно скучной, зато функциональной: это не просто очередной «свадебный стрейч» со вставкой посередине, а кроссовер с сильно перекроенным после В-стоек кузовом. Исходные задние дверные проёмы удалены, поэтому корма получилась поистине купейной. Новые расширенные задние двери сдвигаются назад с помощью электропривода, а наружных дверных ручек нет ни у задних, ни у передних дверей.

Подвеска, судя по фотографиям, занижена либо регулируется по высоте для удобства входа-входа. Есть ли другие технические модификации, неизвестно. Исходный дорестайлинговый Porsche Cayenne Turbo GT, на базе которого сделан «минивэн», оснащён 4,0-литровой бензиновой «битурбовосьмёркой» мощностью 640 л.с. — для семейной машины этого более чем достаточно, гонять по гоночному треку на удлинённом кроссовере никто не будет.

Себя Марк Цукерберг тоже не обделил и прикупил в пару к кастомному кроссоверу стоковое купе Porsche 911 GT3 в исполнении Touring (без выступающих аэродинамических элементов) с 510-сильным мотором и 6-ступенчатой «механикой» — на таком как раз можно и на трек.

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