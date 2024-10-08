Назван топ-10 самых надежных подержанных китайских автомобилей

На российском вторичном авторынке есть как минимум десять надежных китайских автомобилей с пробегом. Как рассказали "Газете.ru" автодилеры компании "Автодом", под "надежностью" они подразумевают прогноз ценности машины после трех лет ее использования - остаточную стоимость.

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В Топ-10 моделей из КНР, по мнению экспертов, входит Omoda С5 - этот автомобиль сохраняет до 89% от первоначальной цены после трех лет пробега, Changan Uni-K с остаточной стоимостью до 87% от изначального ценника и Changan Uni-V (до 82%).

Также в десятку надежных китайских авто попали GAC GS8 и Kaiyi E5 (84% и 90% соответственно), а также Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion.

В "Автодоме" советуют при выборе модели от китайских производителей учитывать уровень популярности бренда в России, наличие развитой сети сервисных центров, стоимость запчастей и год выпуска.

Ранее "РГ" писала о том, что ремонт китайских автомобилей стал большой проблемой для россиян.