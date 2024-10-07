Вазовскую «шестерку» без пробега продают в Тольятти за 10 миллионов рублей

В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2106 1995 года выпуска, ценник на который составляет 10 миллионов рублей.

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— Коллекционный экземпляр! Новый заводской автомобиль, без предпродажной подготовки, — написал автор объявления.

Владелец утверждает, что пробег машины всего лишь 10 километров, и она по-прежнему оснащена родным аккумулятором. Все этикетки также прилагаются к лоту. Кроме того, продавец готов предъявить чек о покупке, датированный августом 1995 года, написали на сайте бесплатных объявлений.

Самым продаваемым автомобилем на российском вторичном рынке сбыта машин в июле 2024 года оказался ВАЗ-2107, который был снят с производства в 2012 году. Всего на вторичке было реализовано более 546 тысяч «жигулей», что на 10 процентов выше аналогичных июньских показателей.

Больше 70 процентов отечественного автопарка — это автомобили старше 10 лет. Все чаще на дорогах встречается советская «классика». «Вечерняя Москва» узнала, что можно сделать со старой машиной, и собрала незаурядные модификации авто, придуманные российскими умельцами.