General Motors рассказала о новом фургоне Chevrolet Express Max

Новинка Шеви пока заявлена только в виде фургона с турбодизелем, тогда как у исходного «китайца» есть пассажирская версия и даже электрический вариант.

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Концерн General Motors анонсировал новинку для Мексики – грузовой фургон Chevrolet Express Max. И это вовсе не американская разработка: другие эмблему и шильдики навесили на «китайца» Maxus V70. Брендом Maxus, напомним, владеет партнер GM – компания SAIC. Ну и добавим, что на развивающихся рынках галстук-бабочку уже давно носят многие китайские модели. Например, пикап Chevrolet S10 Max является клоном Maxus T70, кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно. А фургончик Chevy N400 (он же Tornado) представляет собой Wuling Hongguang V (марки Baojun и Wuling – совместные проекты GM и SAIC).

Chevrolet Express Max пока заявлен лишь в модификации с высокой крышей. В КНР у Maxus V70 есть версия и с обычной крышей, вдобавок там также продают пассажирский микроавтобус. Кстати, это семейство из Поднебесной является глобальным, причем в некоторых странах оно представлено под брендом LDV (тоже принадлежит SAIC; марка Maxus как раз произошла от некогда британской компании LDV, которой в свое время владел наш ГАЗ).

Судя по единственному на данный момент фирменному изображению, внешне от «китайца» Chevrolet Express Max отличился лишь наличием чуть более массивной хромированной плашки спереди. Исходный Maxus V70 бывает длиной 4998 мм или 5364 мм. Колесная база первого варианта составляет 3000 мм, второго – 3366 мм. А вот какая версия достанется мексиканцам – стандартная или растянутая – пока неизвестно.

Объявлено, что в Мексике модель предложат с турбодизелем 2.0 и шестиступенчатой механикой. Мощность мотора не раскрыли. На донорском Maxus V70 двухлитровый дизель, укомплектованный 6МТ, выдает 125 л.с. При этом в Китае еще можно купить модель со 150-сильным дизелем и девятиступенчатым автоматом. Кроме того, и на производственной родине, и на «мировом» рынке доступна электроверсия. А вот привод в любом случае только передний.

Express Max обещаны 16-дюймовые колеса, пара подушек безопасности, мультимедийная система с планшетом диагональю 12,3 дюйма и камера заднего вида.

Новый фургон Chevrolet выйдет на мексиканский рынок в первом квартале 2025 года. Больше подробностей о модели появится ближе к дате старта продаж. Не исключено, что впоследствии Express Max доберется и до других стран.