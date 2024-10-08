Ford заманивает владельцев Toyota деньгами за приобретение Bronco

Ford готов заплатить владельцам Toyota хорошие деньги за покупку Bronco. Концерн Ford решил переманить, точнее, перекупить владельцев машин марки Toyota и объявил акцию, которая предусматривает две тысячи бонусных долларов для тех, кто согласится купить Ford Bronco.

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Чтобы стать участником этой акции, которая продлится до 2 января 2025 года, нужно иметь в собственности любую модель Toyota, включая седаны или пикапы. Но есть нюанс — автомобиль не должен быть выпущен раньше 1995 года. При этом избавляться от любимой Toyota не придётся, заявляет американский бренд.

Присоединиться к акции смогут не все. Право на участие имеют калифорнийцы, проживающие в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, а также жители городов Сиэтл, Финикс, Атланта и Орландо. Есть и ещё одно условие — программа не распространяется на самый дорогой Ford Bronco — Raptor.

Ранее глава американской компании Джим Фарли рассказал о перспективной стратегии, и кого-то она точно опечалит. В своём заявлении он буквально заявил:

«Мы выходим из бизнеса скучных автомобилей и переходим к бизнесу культовых машин».

Звучит неожиданно, потому что именно с неприхотливых машин и начиналась история Ford. Автомобили «для всех» были прочной основой производства почти сотню лет. Фарли признаёт, что Mondeo, Focus и Fiesta были очень популярны и любимы многими клиентами во всём мире, не только в США, при этом они никогда не оправдывали вложений. Это, по словам главы Ford, главная причина выхода из массового сегмента и перехода в более дорогие направления рынка с «тщательно подобранными» автомобилями.